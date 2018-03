"IdentityLab", estensione del beneficio contributivo ai progetti ammessi ma non finanziati

;

Pubblicata dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione una estensione del beneficio contributivo ai progetti ammessi ma non finanziati relativi al bando "IdentityLab".Ricordiamo che il bando è finalizzato a fornire sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) operanti nel settore culturale e creativo, in forma singola o associata, per promuovere il loro inserimento nei mercati internazionali interessati alla lingua e alla cultura della Sardegna.