Testamento biologico, disposizioni anticipate di trattamento

Il Ministero della salute ha istituito con Decreto del 22 marzo 2018 un Gruppo di lavoro per la realizzazione della banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat).Il gruppo di lavoro, a cui partecipano rappresentanti del Ministero, delle Regioni e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, definirà i contenuti informativi della banca dati, le modalità di registrazione e di fruibilità dellee le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali.Sulla base dei lavori, il Ministero emanerà un Decreto, a seguito di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che stabilirà le modalità di registrazione dellenella banca dati.L’istituzione è stata prevista dalla Legge finanziaria del 2018 che integra quanto già previsto dalle Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore lo scorso 31 gennaio.Per maggiori informazioni consulta:- la pagina sul sito Sardegna Salute - la pagina sul sito del Ministero della salute