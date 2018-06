Semplificazione dei procedimenti amministrativi

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale degli Enti locali comunica che per la fruizione dei servizi di cui al Dpr 327/2001, di competenza della Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare per il procedimento “Rilascio del nulla osta per lo svincolo dell'indennità di espropriazione”, siano fruibiliattraverso la piattaforma telematica Sus (Sportello unico dei servizi) i procedimenti online dell'Amministrazione regionale al link: