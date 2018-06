Revisori dei conti degli enti locali: aggiornamento e nuova iscrizione

Pec

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale degli Enti locali comunica che sono riaperti i termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l’anno 2018.Possono adempiere i revisori già inseriti nell’elenco regionale 2017 e i nuovi iscritti in possesso dei seguenti requisiti:- iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali, ovvero, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili- aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017 a seguito della partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali riconosciuti dai competenti Ordini professionali.- iscrizione da almeno 3 anni nel Registro dei revisori legali ovvero, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili- aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017 a seguito della partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali riconosciuti dai competenti Ordini professionali- aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti della durata di un triennio ciascuno presso enti locali di qualsiasi dimensione demografica, ossia presso comuni, province, unioni di comuni.Le domande di aggiornamento o nuova iscrizione dovranno essere inviatetramite, all’indirizzo:Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie locali di Nuoro e Olbia - Tempio, via Dalmazia n. 4 – 08100 - Nuoro ai seguenti recapiti:Antonella Petta 0784.239210 - e-mail: anpetta@regione.sardegna.it