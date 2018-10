Cooperative sociali, insediata oggi la Commissione regionale per la cooperazione sociale

Cagliari, 3 ottobre 2018 - Stamane si è insediata, all'assessorato del Lavoro, la Commissione per la cooperazione sociale, per svolgere i compiti previsti dalla legge regionale n. 16 del 22 aprile 1997, che disciplina il settore della Cooperazione sociale nel territorio dell’Isola.



Presieduto dall'assessora del Lavoro, Virginia Mura, l’organo consultivo è formato da dieci componenti, con una folta rappresentanza del mondo cooperativo. All'ordine del giorno l’esame della situazione delle cooperative sociali che hanno perso i requisiti per l’iscrizione all'Albo regionale che le raggruppa, che consente di ricevere i benefici previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale.



Tra le risultanze della seduta di insediamento, i componenti della Commissione hanno condiviso all'unanimità l’apprezzamento per il lavoro svolto dal competente servizio dell'assessorato, per aver realizzato un procedimento atteso da vari anni.



La Commissione ha, inoltre, sottolineato il grande impegno degli uffici nel predisporre l’informatizzazione della procedura di iscrizione all'Albo, in un anno e mezzo di lavoro, e nell'effettuare in modo certosino i controlli sulle cooperative.



Sull'istruttoria effettuata in ordine al possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all'Albo, è emerso che 234 cooperative sociali non possiedono più l’insieme di caratteristiche previste dalla legge.



Illustrate tutte le condizioni emerse rispetto a tali requisiti, la Commissione ha reso parere favorevole al procedimento indicato dall'assessorato: un preavviso sull'imminente cancellazione dall'albo e, in assenza di osservazioni valide da parte di ciascuna cooperativa contattata, l’adozione dell’atto entro la fine di ottobre.



La Commissione si riunirà nel mese di novembre per verificare l'andamento dell'azione appena descritta.