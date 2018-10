Peste suina, ministra della Salute Grillo risponde a lettera del presidente Pigliaru

;

Cagliari, 30 ottobre 2018 - In allegato la lettera della Ministra della Salute, Giulia Grillo, in risposta al presidente Francesco Pigliaru che, lo scorso 16 ottobre, aveva chiesto l’impegno della Ministra nei confronti della Commissione europea in materia di Peste suina africana. Sempre in allegato la lettera trasmessa dalla Regione Sardegna il 16 ottobre."Esprimo soddisfazione per il sostegno all'azione della Regione Sardegna e per la disponibilità a collaborare manifestata dalla Ministra Grillo". Così il presidente Francesco Pigliaru, che ha aggiunto: "Sappiamo di essere sulla strada giusta nell'eradicazione di una malattia che per troppi anni ha tenuto in ostaggio un comparto e un'intera Isola. Oggi abbiamo raggiunto risultati importanti che, in sinergia con le istituzioni nazionali e quindi europee, potrebbero permettere alla Sardegna di liberarsi da questo embargo così fortemente dannoso. Sconfiggere la PSA porterebbe a uno sviluppo nuovo dell’intero settore suinicolo, e per le zone interne potrebbe essere uno dei migliori antidoti allo spopolamento".