Adesioni per la Fiera Imex di Francoforte - 21/23 maggio 2019

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L'Assessorato regionale del Turismo ha pubblicato l’avviso per l’eventuale partecipazione alla manifestazione del settore MICE “Imex” , che si terrà a Francoforte sul Meno dal 21 al 23 maggio 2019.Potranno partecipare le imprese con sede operativa in Sardegna e in attività al momento della presentazione dell’adesione alla fiera.Queste le tipologie di operatori:- destination marketing organisation e convention & visitors bureau;- convention bureau territoriale;- club di prodotto e aggregazione d’imprese congressuali ed eventi;- sedi per eventi (centri congressi – alberghi congressuali – dimore storiche – spazi per grandi eventi – spazi istituzionali – spazi non convenzionali);- agenzia di organizzazione di convegni, congressi, eventi, eventi motivazionali, lanci prodotto, espositori, seminari; agenzie di viaggio e di comunicazione con specifici dipartimenti di organizzazione eventi.- aziende e agenzie di servizi e consulenza congressuale.La quota intera di partecipazione alla fiera IMEX 2019 è pari a euro 6.100 per azienda, mentre la quota per operatore beneficiario di aiuti de minimis è pari a 700 euro.La partecipazione alla manifestazione comprende, l'assegnazione di uno spazio nei desk espositivi dello stand, n. 1 tessera ingresso e l’attivazione di un’agenda di appuntamenti.Sono a carico delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione.Le adesioni dovranno perveniretramite email all'indirizzo tur.fiere@regione.sardegna.it