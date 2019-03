Progetti in materia di integrazione degli immigrati: graduatoria online

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato del Lavoro ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi, inerente l’avviso per progetti qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari, con l’obiettivo di dar vita ad azioni mirate di sostegno, integrazione sociale e scolastica, educativa e di scambio culturale, tra culture di origini differenti.