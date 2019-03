Concorso per 20 dirigenti: elenco ammessi con riserva

;

Informazione a cura dell’ Urp della Presidenza

Pubblicato dall'Assessorato regionale degli Affari Generali l'elenco degli ammessi con riserva del bando di indizione del corso - concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 20 dirigenti, di cui:- n.18 dirigenti per l’Amministrazione regionale (RAS);- n.2 dirigenti per l’Ente acque della Sardegna (ENAS).