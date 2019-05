Sistema delle autonomie locali: liquidati i fondi ai comuni II trimestre 2019

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato degli Enti locali ha autorizzato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti a ciascun comune della Sardegna per il secondo trimestre 2019, sia quale quota del fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali, sia quale quota del fondo per le spese di funzionamento degli enti, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi, per la parte relativa alle assegnazioni statali.