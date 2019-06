Inclusione attiva: presentazione di progetti sperimentali

Pec

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro l’avviso per la presentazione di progetti sperimentali in materia di inclusione attiva, innovativi nella architettura di percorsi personalizzati e qualificati per i soggetti coinvolti.Destinatarie dell’intervento sono le donne residenti in Sardegna che appartengano a una delle seguenti categorie:- donne ultracinquantenni, inattive, disoccupate, occupate in maniera precaria ed esposte al rischio povertà;- donne ultracinquantenni che devono affrontare ostacoli sociali e ambientali che impediscono l’inserimento nel mondo del lavoro;- donne vittime di violenza ospiti dei centri antiviolenza o di centri di accoglienza, istituiti ai sensi della legge regionale n. 8 del 2007, sole o con minori a carico, comprese le donne appartenenti a comunità Rom, Sinti o Camminanti affrancate dalla comunità di appartenenza;- donne che abbiano scontato pene detentive.Possono presentare la domanda di partecipazione i seguenti soggetti:A) centri antiviolenzaB) centri di accoglienza;C) cooperative sociali iscritte nell’albo regionale;D) agenzie formative accreditate in Sardegna per entrambe le macrotipologie B e C e iscritte nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”;E) organismi di diritto privato senza fini di lucro, Fondazioni, Associazioni e Onlus;F) imprese sociali, ex d.lgs 24 marzo 2006, n. 155, che operano nel recupero socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati.I concorrenti, singoli o associati, dovranno presentare la domandatramiteall’indirizzo: lavoro@pec.regione.sardegna.it