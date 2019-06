Psr

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha approvato la graduatoria provvisoria con l’elenco delle domande istruibili e non istruibili per carenza di risorse, riguardante la Misura 16.4 del- ''Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali''.Si ricorda che il bando è riservato alle aggregazioni di almeno tre soggetti tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola e alimentare (operatori della trasformazione e commercializzazione) che hanno già formalizzato o si impegnano a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.