Progetto di reti intelligenti nei comuni della Sardegna: elenco istanze ammesse

Il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato regionale dell’Industria, ha pubblicato il II elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili del bando: “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”.Si ricorda che i beneficiari dell’avviso sono i singoli comuni della Sardegna in possesso di un edificio dotato di un impianto fotovoltaico in esercizio e asservito alle utenze della Pubblica Amministrazione e i comuni finanziati con il primo Avviso, per un’altra proposta progettuale.Sono ammissibili al finanziamento gli interventi destinati alla realizzazione di micro reti elettriche finalizzate a massimizzare l’autoconsumo attraverso l’installazione di sistemi di accumulo e opportuni sistemi di gestione che consentano l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo.