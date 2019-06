Percorsi di autoimpiego, manifestazioni di interesse

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicato dall’Assessorato regionale del lavoro l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni datoriali per il supporto nell’organizzazione di percorsi di autoimpiego anche in forma di attività professionale non ordinistica oltre che di impresa senza oneri per l’Amministrazione.Le manifestazioni di interesse sottoscritte dal legale rappresentante delle Associazioni Datoriali dovranno essere inviate entro il 28 giugno 2019 via pec all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare la Dottoressa Rossana Murgia:- tel. 070 606.5752 indirizzo- email: rosmurgia@regione.sardegna.it