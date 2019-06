Festival sullo Sviluppo Sostenibile: Cagliari, seminario 25 Giugno

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente comunica chesi terrà il Seminario: “Verso la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Sardegna” presso la sala convegni del Parco naturale regionale Molentargius – Saline, in via La Palma a Cagliari.L’evento, promosso dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), rappresenta il contributo italiano al Festival Europeo per lo Sviluppo Sostenibile.L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza degli Obiettivi dell’Agenda 2030, elaborata dall’ONU e firmata da 193 paesi di tutto il mondo nel 2015, e ragionare sulla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e sulle costituende Strategie delle singole regioni.Si precisa che, il seminario sarà una occasione per delineare ed elaborare possibili percorsi da porre in essere in Sardegna al fine di portare lo sviluppo della nostra Isola verso un sentiero di maggiore sostenibilità facendo leva sulle 5P dell’Agenda 2030 - Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.