Recupero e riqualificazione patrimonio immobiliare privato: online l’avviso

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha pubblicato l’avviso per il “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale”.La Regione Sardegna intende incentivare il mantenimento e il miglioramento del decoro urbano, promuovendo la cura della qualità architettonica e la funzionalità degli edifici, implementando l'attrattività dei luoghi e la qualità di vita delle popolazioni insediate, favorendo il contrasto ai processi di spopolamento in atto.Si specifica che, sono ammessi a finanziamento gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, mentre sono esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio e quelli attivati precedentemente alla data di pubblicazione dell’avviso.Le domande di partecipazioneattraverso l’utilizzo della piattaforma telematica accessibile dal seguente link: https://sportellobandi.regione.sardegna.it/index.html. La trasmissione della domanda (click day), invece, dovrà essere effettuataSuccessivamente alla scadenza per la trasmissione delle domande, le variazioni dei recapiti indicati o altre eventuali comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo email: eell.urb.politicheurbane@pec.regione.sardegna.it