Progetti pilota per la rigenerazione urbana: pubblicata la graduatoria

L'Assessorato regionale della Programmazione, ha pubblicato la graduatoria finale riguardo l’avviso per la ricezione di domande finalizzate alla costituzione del catalogo degli immobili che ospiteranno i progetti pilota di rigenerazione urbana.Si ricorda che i soggetti ammessi a presentare la domanda di inserimento degli immobili a Catalogo sono i comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro, per la Città Metropolitana di Cagliari, e i Comuni di Porto Torres, Stintino, Alghero, Castelsardo, Sennori, Sorso, Valledoria, per la Rete Metropolitana di Sassari.