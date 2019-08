“Borsa vini Sud – Est Asiatico”: entro il 26 agosto le adesioni

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato dell’Industria ha pubblicato l’Avviso esplorativo per la partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione "Borsa Vini Sud – Est Asiatico", che si terrà a Singapore – Taipei dal 19 al 21 novembre 2019L’area del Sud-Est asiatico si conferma come un mercato dinamico e interessante per l’agroalimentare italiano e in particolare per il vino con grandi tassi di crescita e importanti margini di miglioramento, in questo contesto la Regione Sardegna aderendo all’iniziativa intende verificare l’interesse delle imprese regionali impegnate nel settore.Sono ammesse a partecipare le imprese operanti in Sardegna, regolarmente iscritte presso le Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato e riconducibili alle seguenti tipologie:Le domande di partecipazione dovranno essere inviateall’indirizzo email: industria@pec.regione.sardegna.it