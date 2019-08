Ambiente, stanziati ulteriori 242mila euro per attività di salvamento a mare nei comuni costieri

Cagliari, 20 agosto 2019 – "Vogliamo consentire ai comuni costieri di poter accogliere in sicurezza i numerosi bagnanti che anche nelle prossime settimane godranno quotidianamente delle spiagge e del mare sardo". Lo ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, comunicando lo stanziamento di ulteriori risorse per 242mila euro, oltre ad un milione di euro già stanziato a maggio, per garantire la copertura delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali. Dopo la riapertura dei termini, sono state accolte le domande dei comuni di Posada, Sassari, Maracalagonis e Cardedu, che riceveranno un finanziamento di 46.149 euro, mentre ad altri 57 comuni è stata assegnata un'integrazione di ulteriori 195.877 euro.



"Infatti – ha aggiunto l'assessore Lampis - la stagione balneare 2019, visto anche l'andamento climatico, sarà prevedibilmente più lunga di quanto inizialmente previsto. Con queste ulteriori risorse consentiremo ai comuni di prolungare il programma delle attività di salvamento a mare, garantendo così, per tutta la stagione, la sicurezza della balneazione nei litorali della Sardegna".