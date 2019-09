Corso di formazione specifica in medicina generale, comunicato

;

SUS

SUS

SUS

Pec

;

L’Assessorato della Sanità informa i medici interessati che la domanda di partecipazione al concorso per esami per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, a partire dal ciclo 2019/22 di imminente pubblicazione, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità informatica attraverso lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna.Per accedere al servizio e procedere alla compilazione e alla trasmissione è necessario disporre di credenziali di accesso. L’accesso al sistema avviene tramite le credenziali SPID o TS-CNS o IdM.Le informazioni sulla procedura di registrazione sono disponibili al seguente indirizzo: https://sus.regione.sardegna.it/sus/oauth/login È inoltre obbligatorio disporre di casella di posta elettronica, nella quale, all’atto della trasmissione della domanda, sarà inviata un’email di notifica.Per l’impiego dei servizi online resi disponibili daloccorre disporre dei seguenti browser:- Microsoft Internet Explorer- Mozilla Firefox- ChromeIl Sistemaè progettato anche per essere utilizzato in modalità mobile, sia da smartphone sia da tablet.Per tutte le fasi successive alla registrazione, è possibile consultare il Manuale d’uso contenuto nel portaleL’Assessorato inoltre precisa che le domande per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019-2022) tramite graduatoria riservata (sovrannumero) ex art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con L. 60/2019, dovranno essere inviate esclusivamente alla caselladella Direzione Generale della Sanità all’indirizzo: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it