Contributi per le attività musicali popolari, scadenza rendicontazione

;

;

;

;

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione ha pubblicato l’avviso inerente la riapertura dei termini di presentazione della rendicontazione, riguardante i contributi per le attività musicali popolari per l’anno 2018.La documentazione completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviataa uno dei seguenti indirizzi email: pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare:- URP della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport al numero 070/6067040 o per email: pi.urp@regione.sardegna.it - Dott.ssa Ilaria Portas Responsabile Settore Attività Musicali Popolari al numero 070/6065026 o per email: iportas@regione.sardegna.it