“Sardinia Wine Experience”: pubblicati gli esiti delle consultazioni

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale del Turismo ha pubblicato l’esito delle consultazioni degli operatori economici, inerenti l’avviso per la definizione di una strategia di marketing e comunicazione sperimentale del progetto guida di destagionalizzazione dei flussi turistici “SARDINIA WINE EXPERIENCE”.Si ricorda che obiettivo dell’avviso è promuovere il territorio per proporre nuovi prodotti enoturistici organizzando un percorso di formazione per le cantine aderenti al progetto, favorendo la conoscenza dei territori storici della Regione sarda con il fine di collocare la Sardegna al centro del panorama enoturistico internazionale.