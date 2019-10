Direzione Generale del Lavoro: manifestazioni di interesse

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per gli incarichi di responsabili di settore, coordinatori gruppi di lavoro e alte professionalità per le aree strategiche di riferimento (ASR).Possono presentare la propria candidatura i dipendenti dell’Amministrazione regionale di Categoria D, in servizio presso l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.Le domande di partecipazione dovranno pervenireal seguente indirizzo mail: lavoro@regione.sardegna.it