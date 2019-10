Assessorato degli affari generali, quattro manifestazioni di interesse

;

;

;

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicati dall'Assessorato degli affari generali personale e riforma della Regione, quattro avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse relativi ai seguenti incarichi:- Direttore del Servizio infrastrutture presso la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione;- Direttore del Servizio agenda digitale presso la Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione;- Direttore del Servizio gestione presso la Direzione generale dell’organizzazione e del personale;- Direttore del Servizio organizzazione presso la Direzione generale dell’organizzazione e del personale.Gli interessati dovranno far pervenire la domanda presso l’Ufficio di gabinetto dell’Assessore degli affari Generali, personale e riforma della Regione sito in Cagliari, V.le Trieste n. 190, tramite PEC all’Indirizzo: aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it Consulta i documenti: