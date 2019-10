;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato del Lavoro informa che è stata prorogata la scadenza del bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero, inizialmente fissata per le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.I giovani tra i 18 e i 28 anni avranno quindi tempo per presentare la domanda di partecipazione