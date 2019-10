Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione: liquidati i fondi

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha autorizzato la liquidazione e il pagamento della somma di euro 3.144.763,70 in favore dei Comuni della Sardegna, per il finanziamento degli oneri sociali riguardanti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti - integrazione saldo 2018 e assegnazione saldo 2019.