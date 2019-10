Interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna: online l’avviso

;

L’Assessorato del Lavoro ha pubblicato l’avviso per la costituzione dell’offerta formativa nell'ambito del programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità in Sardegna TVB Sardegna Lavoro - Voucher formativi per disoccupati finanziati con risorse POR FSE 2014-2020.L’Avviso ha l’obiettivo di fornire ai destinatari le competenze necessarie per agevolarne l’inserimento lavorativo attraverso l’erogazione di percorsi formativi di breve durata, tarati sulle esigenze del territorio, finalizzati alla certificazione delle competenze.I percorsi formativi, finalizzati alla certificazione delle competenze, dovranno prevedere un monte ore da dedicare all’acquisizione delle stesse, data la loro fondamentale importanza ai fini di una piena ed efficace realizzazione dell’individuo nella società.Le candidature posso essere presentate da Agenzie formative singole senza vincolo o in RT, accreditate in Sardegna e pertanto iscritte nell’apposito elenco per la Macro-tipologia B.Destinatari dell’avviso sono:- Linea 1.1: giovani con età compresa fra 30 e 35 anni non compiuti;- Linea 1.2: giovani under 30;- Linea 2.1: destinatari over 35;- Linea 2.2: destinatari over 55.Le da Agenzie formative singole senza vincolo o in (RT),potranno presentare un Dossier di Candidatura Telematico (DCT) attraverso la procedura disponibile nell’area riservata sul portale Sardegna Lavoro [i]Informazione a cura dell'della Presidenza[/i