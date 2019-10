Programma di sostegno nel settore del vino annualità 2020 - Comunicato

;

L’Assessorato dell’Agricoltura comunica che in riferimento alle disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto per la misura investimenti, al fine di rispondere ad alcune richieste di chiarimenti sui soggetti beneficiari si precisa che: al paragrafo “Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità” l’attività prevalente nel settore vitivinicolo è riferita solo all’attività di cui al punto c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento conferito dai soci e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.