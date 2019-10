Manifestazione di interesse per partecipazione all'evento di Sydney del 12 dicembre 2019

;

L’Assessorato regionale del Lavoro intende acquisire una manifestazione di interesse riservata ai tour operator sardi, alle strutture alberghiere e agli altri attori della promozione dell’Isola che intendano partecipare all’evento che si terrà a Sydney presso il Cruising Yacht Club of Australia il prossimo 12 dicembre.L’iniziativa nasce nell’ambito del programma “Sardinia Everywhere” per promuovere la competizione velica e accreditare la Sardegna come meta turistica presso il pubblico australiano in vista della grande manifestazione velica che si terrà a Cagliari nella primavera 2020 per la qualificazione all’America’s Cup e che vedrà protagonista il team di Luna Rossa.La manifestazione ha lo scopo di:- dare visibilità in Australia agli operatori del turismo sardo;- mettere in contatto operatori turistici sardi e operatori australiani;- favorire una partecipazione turistica alla manifestazione velica che si terrà a Cagliari nel 2020;- creare una rete fra le imprese del comparto turistico sardo e i Circoli sardi nel mondo, che possa portare a delle aperture commerciali.Gli operatori interessati dovranno presentare la domanda di partecipazionetramite email all’indirizzo: info@sardiniaeverywhere.it Consulta i documenti: