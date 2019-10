DG Centrale regionale di committenza: manifestazione d’interesse per DS

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

La Presidenza della Regione ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la copertura dei seguenti incarichi presso la Direzione Generale della Centrale regionale di committenza:- Direttore del Servizio lavori;- Direttore del Servizio Spesa comune;- Direttore del Servizio Spesa ICT ed e - procurement;- Direttore del Servizio Spesa sanitaria.Il presente avviso è rivolto ai dirigenti del Sistema Regione, con contratto a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:- cittadinanza italiana;- competenza ed esperienza concernenti le funzioni dirigenziali da ricoprire.Le domande di partecipazione dovranno pervenire, al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.sardegna.it Consulta i documenti