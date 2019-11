Assegnazione di un contributo straordinario ai comuni per la gestione del servizio di trasporto scolastico

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicata dall’Assessorato della Pubblica istruzione la manifestazione di interesse per l’assegnazione di un contributo straordinario ai comuni per la gestione, anche in forma associata, del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020.Possono presentare la manifestazione di interesse, in forma singola o riuniti nelle forme associative (convenzioni, consorzi, Unioni di comuni), i seguenti Enti:- comuni in cui non è presente la scuola dell’infanzia (statale e/o non statale paritaria) e/o la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado;- comuni nel cui territorio, pur essendo presenti le scuole dell’infanzia e/o primarie e/o secondarie di primo grado, sono ricomprese delle frazioni/borgate/località in cui in passato erano presenti scuole e in cui sono residenti studenti a cui deve essere erogato il servizio di trasporto scolastico per cui si richiede il contributo.Ciascun comune o forma associativa di comuni, può presentare un'unica manifestazione di interesse.Il comune che si presenta singolarmente non può presentarsi anche in associazione e il comune che si presenta in associazione non può presentarsi anche singolarmente o in un'altra associazione.La manifestazione di interesse firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’Ente richiedente deve pervenireall'indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it