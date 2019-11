Avviso pubblico per “Tecnico di animazione 2d su piattaforma Toon Boom” - II chiamata

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

La Fondazione Sardegna Film Commission, ha pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione al corso di alta specializzazione professionale certificata per “Tecnico di animazione 2d su piattaforma Toon Boom”.Obiettivo primario dell'avviso è l’insediamento di un laboratorio produttivo e formativo dedicato al cinema e all’audiovisivo, con focalizzazione sui prodotti di animazione in Sardegna. Il progetto formativo, nasce dalla rilevazione da parte della Fondazione Sardegna Film Commission, dell’assenza, sul territorio isolano, di adeguate figure professionali qualificate per operare nel campo dell’animazione 2D per lavorare nei settori della serialità di animazione, del cinema, della pubblicità e del videogame.Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza del bando:- siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;- siano in grado di autocertificare una conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1.Nel caso di titolo conseguito all'estero dovrà essere presentata una certificazione di equipollenza, rilasciata dalle autorità competenti o dall’ Università o Istituto di Istruzione universitaria italiana.Il corso con un numero di posti disponibili pari a 15, si terrà a Cagliari presso la ex Manifattura Tabacchi in Viale Regina Margherita 33 per un periodo di 12 settimane, con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.Le domande di partecipazione dovranno essere inviateall’indirizzo di posta elettronica certificata: filmcommission@pec.regione.sardegna.it