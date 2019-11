Manifestazioni di interesse per gli incarichi di DS presso la DG dell’Organizzazione e del personale

Pec

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicati dall’Assessorato degli Affari Generali due avvisi per l'acquisizione delle seguenti manifestazioni d’interesse presso la Direzione generale dell’Organizzazione e del personale:- incarico di direttore del Servizio Amministrazione;- incarico di direttore del Servizio Personale;Possono presentare le candidature i dirigenti appartenenti al Sistema Regione, con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:- diploma di laurea (DL – lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – lauree specialistiche nuovo ordinamento), preferibilmente in materie giuridiche;- cittadinanza italiana;- godimento dei diritti civili e politici.La domanda deve essere presentata,all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione, tramitealla casella: aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it Consulta i documenti: