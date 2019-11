Bando per il sostegno alla locazione annualità 2019, graduatoria definitiva

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicata dall'Assessorato del Lavori pubblici, la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al bando relativo all'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per l’annualità 2019.Si ricorda che, i destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata situate nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Anche per l’anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, anche, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto" situate nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.