Contributi ai PLUS: nuovi centri antiviolenza e case di accoglienza

Pubblicato dall'Assessorato regionale della Sanità l’avviso per la presentazione di manifestazione di interesse da parte degli enti gestori di ambito Plus e della Città metropolitana di Cagliari per la concessione di contributi:- per le attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza non beneficiari di stanziamenti ai sensi della L.r. n. 8/2007;- per l’istituzione e l’avvio di nuovi di centri antiviolenza e nuove case di accoglienza.Finalità dell’avviso è quella di consolidare e sviluppare la rete dei servizi di supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli.Le manifestazioni di interesse devono essere inviateesclusivamente tramiteall’indirizzo: san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it