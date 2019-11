Produzione di cortometraggi di animazione per la promozione e diffusione della lingua sarda

Lotto 1

Pubblicato dalla Fondazione Sardegna Film Commission il bando per la realizzazione di azioni di interventi di doppiaggio in lingua sarda di opere audiovisive di animazione attraverso la produzione di cinque cortometraggi/lotti di animazione, destinati a un target di età compresa tra 0 – 17 infanzia e adolescenza, per la promozione e la diffusione della lingua sarda:Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 45 del D. Lgs. N. 50/2016, legalmente costituiti da almeno 12 mesi e le cui finalità e attività principali siano la produzione di opere cineteleaudiovisive.La Regione Sardegna acquisirà il 100% dei diritti di utilizzazione, di sfruttamento economico e di proprietà dominicale della produzione e dei relativi diritti di autore sulla regia, sugli elaborati sottostanti e sulle musiche.Le domande dovranno essere inviateesclusivamente per via telematica sul portale Sardegna CAT.