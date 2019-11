Interventi 1 e 2 dell'avviso ''IN PRIMIS'': impegnate le somme a favore dei comuni

;

L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, in merito agli interventi 1 e 2 dell’avviso ''IN PRIMIS - INterventi PRIMa Infanzia sui Servizi'', ha impegnato rispettivamente 35.200 euro e 150.000 euro, in favore dei comuni per i servizi relativi alla prima infanzia.