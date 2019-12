Sian

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura il bando relativo alla sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Pei in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”- seconda fase, finalizzato a promuovere la costituzione dei Gruppi operativi (Go) del Partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.I beneficiari della sottomisura sono:- aziende agricole- ricercatori- consulenti- aziende che lavorano nel settore agricolo alimentare e forestale.Gli interessati dovranno presentare le domande di sostegnotramite il portaleall’indirizzo www.sian.it