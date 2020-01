Presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l’anno 2020

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale del Lavoro comunica che, gli enti che risultano iscritti all'albo di Servizio civile universale alla data di scadenza dell’avviso possono presentare programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero, con le modalità previste dalla Circolare del 9 dicembre 2019, recante le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”.Nello stesso periodo, gli enti possono presentare programmi di intervento da realizzarsi esclusivamente in Italia, limitatamente a specifici territori regionali, finanziati con le risorse dedicate al Programma Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) che attua la misura Garanzia Giovani.