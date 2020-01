Pagamento della tassa regionale sulla caccia attraverso il sistema informativo PagoPA

;

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L'Assessorato regionale dell'Ambiente comunica che dal 1° gennaio 2020 non è più possibile pagare la tassa regionale sulla caccia mediante bollettino postale, in quanto la Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato alla Programmazione ha disposto, da tale data, la cessazione dell’operatività del conto corrente postale n. 60747748 intestato alla Regione.La tassa regionale sulla caccia dovrà pertanto essere pagata tramite il sistema informativo per lagestione dei pagamenti elettronici “PagoPA” raggiungibile all’indirizzo:Per chiarimenti è possibile inviare una email all'indirizzo: pagopa@regione.sardegna.it oppure chiamare il numero 070 2796367.Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.