Fondo microcredito: avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro l’avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del "Fondo microcredito" - con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito a valere sul POR FSE 2007-2013.L’avviso si articola in quattro finestre, la prima e la terza sono rivolte a soggetti disoccupati che intendano avviare una iniziativa imprenditoriale in Sardegna e ai soggetti "occupati", secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 17 ottobre 2014, che intendano realizzare nuovi investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o l’innovazione di iniziative già esistenti.La seconda finestra sarà riservata agli stessi soggetti delle precedenti ma appartenenti al genere femminile, la quarta finestra agli stessi soggetti della prima e della terza finestra, ma con iniziative imprenditoriali nelle isole minori o nelle zone ad alto tasso di spopolamento.Le candidature potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica resa disponibile per lo specifico avviso tramite apposito link nella pagina dedicata all'avviso nel sito della Sfirs (www.sfirs.it). La prima finestra sarà attiva dal 1 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020.