Partecipazione alla fiera UITT UKRAINE TRAVEL AND TOURISM di Kiev dal 25 al 27 marzo

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale del Turismo parteciperà con uno stand proprio alla manifestazione “UITT UKRAINE TRAVEL AND TOURISM” che si terrà a Kiev dal 25 al 27 marzo.Sono ammesse a partecipare in qualità di co-espositori nello stand della Regione Autonoma della Sardegna un massimo di n. 24 imprese appartenenti alle seguenti tipologie:1. a) strutture ricettive alberghiere: alberghi e alberghi residenziali da 3 a 5 stelle; villaggi albergo, albergo diffuso e albergo rurale da 2 a 3 stelle.b) strutture ricettive all'aria aperta da 3 a 4 stelle;c) strutture ricettive extra-alberghiere.2. Catene alberghiere;3. Consorzi regolarmente costituiti e associazioni di imprese, aventi almeno 10 associati;4. Reti d’impresa aventi almeno 10 aderenti;5. Agenzie di viaggio incoming e tour operator regolarmente iscritti al registro regionale delle agenzie diviaggio;6. Società di servizi turistici;7. Gestioni Alberghiere;8. Attività di noleggio di autobus con conducente regolarmente iscritte nel Registro regionale delleimprese esercenti il noleggio di autobus con conducente;9. Società di gestione aeroportuali;10. Compagnie aeree e di navigazione.Le imprese dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa; dovranno inoltre essere iscritte presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.I tour operators e le agenzie di viaggio devono espressamente svolgere attività di incoming. Tali requisiti dovranno sussistere sia al momento della presentazione delle manifestazioni di interesse che al momento di realizzazione degli eventi.Gli operatori interessati dovranno inviare la domanda di partecipazioneesclusivamente tramite email all’indirizzo: tur.fiere@regione.sardegna.it Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una email all’indirizzo: tur.fiere@regione.sardegna.it