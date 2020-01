Ersu di Sassari: selezione per l’affidamento di un incarico professionale di "addetto stampa"

;

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari ha indetto una selezione mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico professionale di "addetto stampa" per l’espletamento delle funzioni attribuite agli uffici stampa dalla L. n. 150/2000 "Disciplina delle attività di comunicazione e informazione delle Pubbliche Amministrazioni".I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:- diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico delle Stato Italiano e conseguito a seguito di esame di stato conclusivo del relativo corso di studio di durata quinquennale (titolo che consente l’accesso all’università);- iscrizione all’albo dei giornalisti a norma degli artt. 26 e ss. della L. n. 69/1963 “Ordinamento della professione di giornalista”;- comprovata esperienza professionale di almeno un anno presso soggetti pubblici o privati come addetto stampa o componente di ufficio stampa.La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Sassari - Ufficio Protocolloattraverso una delle seguenti modalità:- consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo via Michele Coppino n. 18 CAP 07100 - Sassari, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;- posta raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo via Michele Coppino n. 18 CAP 07100 - Sassari;- posta elettronica certificata (Pec) personale all’indirizzo: affarigenerali@pec.ersusassari.it Eventuali chiarimenti relativi alla procedura di selezione potranno essere richiesti tramite posta elettronica all’indirizzo: affarigenerali@ersusassari.it o all’indirizzo