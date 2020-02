Nomina di 2 componenti della Commissione tecnico-scientifica per l’agrobiodiversità animale e vegetale

Pec

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di due componenti della Commissione tecnico-scientifica per l’agrobiodiversità animale e vegetale.Possono presentare la candidatura i Comitati spontanei regolarmente costituiti per la tutela e valorizzazione delle biodiversità e le Associazioni senza scopo di lucro, operativi in ambito regionale, che abbiano come fine istituzionale la tutela dell'agrobiodiversità.La domanda dovrà perveniretramiteall’indirizzo: agr.assessore@pec.regione.sardegna.it