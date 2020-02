Nuove disposizioni per l'accesso alle Piattaforme "NPC-WEB" e al "Portale Amianto"

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale della Sanità, a seguito dell’adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali, comunica agli utenti che,, per accedere alle Piattaforme "NPC-WEB" e al "Portale Amianto", dovranno dotarsi di utenza SPID o di TS-CNS (Tessera Sanitaria con CNS) o CNS valida, seguendo la procedura indicata nei manuali in quanto l’accesso non sarà più consentito tramite sistema di Identity Management della Regione Autonoma della Sardegna.