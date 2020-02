Costituzione di 2 elenchi per il conferimento di incarichi professionali a esperti da coinvolgere nelle attività connesse alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fami

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro l’avviso di selezione per la costituzione di 2 elenchi finalizzati al conferimento di incarichi professionali a esperti da coinvolgere nelle attività connesse alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione Fami (Asylum, Migration and Integration fund Amif).Questi i profili richiesti:: Assistenza tecnica ai progetti transnazionali finanziati dall’Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). Il professionista supporta il referente regionale nell’attuazione del progetto e dei relativi compiti in capo alla Regione Sardegna.: Assistenza tecnica ai progetti regionali e nazionali finanziati Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). Il professionista supporta il referente regionale nel coordinamento finanziario del progetto, nella stesura di relazioni e rapporti di monitoraggio periodico finalizzati a rilevare lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto.Le domande devono pervenireattraverso una delle seguenti modalità:- Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo: lavoro@pec.regione.sardegna.it - consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale a Cagliari in via San Simone 60, 6°, stanza n.601 negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, il martedì e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.Si precisa che in caso di invio tramite, l’indirizzo della caselladel mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, al candidato.Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere chiesti tramite email all’indirizzo: msechi@regione.sardegna.it