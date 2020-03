;

;

;

;

;

Informazione a cura dell’ Urp della Presidenza

Pubblicato dall'Assessorato regionale dell’Agricoltura il Regolamento per l’attuazione delle norme in materia di agricoltori e allevatori custodi con il quale la Regione Sardegna, attraverso la Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti", riconosce e tutela l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale e ambientale.In particolare, l’Agenzia Regionale Laore Sardegna, d’intesa con l’Agenzia Agris Sardegna, istituisce organizza, aggiorna e gestisce l’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi, suddiviso in due sezioni relative alle risorse genetiche animali e vegetali.Possono chiedere l’iscrizione all’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi i soggetti privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio regionale, che:1. abbiano la disponibilità di almeno una risorsa genetica iscritta al Repertorio Regionale;2. siano detentori di un terreno agricolo o forestale o di idonee strutture per l’allevamento con un titolo valido alla data della richiesta;3. allevino specie animali, già iscritte ai Registri Anagrafici o Libri Genealogici;4. abbiano maturato specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:- autoriproduzione delle sementi;- coltivazione di specie legnose da frutto;- coltivazione di specie ornamentali e da fiore;- mantenimento e cura di specie di interesse forestale;- allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.I soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Agricoltori e allevatori Custodi devono presentare una domanda all’Agenzia Laore, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile all’indirizzo: http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/ Le domande potranno essere presentate attraverso una delle seguenti modalità:- posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it - email non certificata laoresardegna@agenzialaore.it - raccomandata al Servizio Sviluppo della Multifunzionalità e Valorizzazione della Biodiversità agricola – Agenzia Laore Sardegna Via S. Pertini snc, 08100 Nuoro;- consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna di Cagliari o degli Sportelli Unici Territoriali http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici