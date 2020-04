Concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga: online l'avviso

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicato dall'Assessorato regionale del Lavoro l’avviso per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) tutti i datori di lavoro del settore privato (aziende industriali, artigiane, del terziario, comprese cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni), compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle unità produttive o operative di qualsiasi dimensione situate in Sardegna per i propri dipendenti a cui sia stata totalmente sospesa o ridotta parzialmente la prestazione lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.Sono esclusi i datori di lavoro domestico.La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 a tutti i lavoratori subordinati, in qualsiasi forma contrattuale indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento.I datori di lavoro dovranno presentare, anche attraverso loro delegati, la domanda di concessione del trattamento di CIGD per "Emergenza COVID-19" attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema Informativo Lavoro (SIL)