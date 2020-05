Agea

Agea

Sian

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla Misura 10 Pagamenti agroclimatico-ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Sardegna.Le domande dovranno essere presentatePer la compilazione e la presentazione delle domande in via telematica è necessario rivolgersi ai Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) autorizzati daLa compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata online, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dasul portale