"Fondo social impact investing (SII)", sospeso l'avviso fino al 30 giugno 2020

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

L’Assessorato regionale del Lavoro ha annullato la determinazione n.1271 Prot. n. 16552 del 12 maggio 2020 e ha confermato la sospensione dell’avviso per la selezione di imprese da ammettere al finanziamento del "Fondo social impact investing (SII)".La sospensione avrà durata fino alsalva diversa successiva disposizione, per permettere all'amministrazione di poter procedere agli idonei approfondimenti e all’eventuale perfezionamento dell’Avviso e adeguare la propria azione in conseguenza all’evoluzione dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19.